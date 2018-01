80ste editie van schaaktoernooi van start: "Voor een klein dorpje is dit de mooiste reclame"

WIJK AAN ZEE - Met een slag op de gong is de tachtigste editie van het TATA Steel Chess toernooi van start gegaan. "Het is een prachtige mijlpaal", vertelt toernooidirecteur Jeroen van den Berg.

Het schaaktoernooi in Wijk aan Zee wordt internationaal gezien als het Wimbledon van het schaken. Jaarlijks doen er vele grootmeesters mee aan het toernooi. "Dit jaar doen er vier wereldkampioenen mee. Daar zijn we heel trots op", aldus Van den Berg.

Dorp in de ban van het schaken

De bewoners van het dorp zijn ontzettend blij dat het toernooi nog altijd een succes is. "Ze steken lachend de weg over zonder te kijken, want ze zijn met hun hoofd met het schaken bezig", grapt een bewoner. "Voor een klein kustdorpje is dit toernooi perfect. Het is de mooiste reclame die je kan hebben."