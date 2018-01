Blessure Kees Kwakman valt mee

VOLENDAM - Kees Kwakman was de opvallende afwezige tijdens het duel tussen FC Volendam en FC Oss. De middenvelder ontbrak deze week op de training. Volgens de arts valt de blessure van de aanvoerder mee en kan hij mogelijk snel weer aansluiten bij de groep.

Kwakman onderging deze week al een eerste echo en krijgt spoedig een tweede echo voor zijn. "Het lijkt erg mee te vallen, dus daar ben ik wel positief over", sprak trainer Misha Salden. "Op de eerste echo was er nog wat vocht te zien, dus er komt nog een tweede echo." De verwachting is dat Kwakman volgende week individueel alweer kan trainen. "De geluiden zijn dat het allemaal meevalt. Ik hoop dat hij met maximaal twee weken er weer bij is."