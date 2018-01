Deel dit artikel:











Volendammer Nick Runderkamp scoort weergaloze goal Foto: NH Sport/Edward Dekker

VOLENDAM - Het was de 57e minuut. Nick Runderkamp kreeg een meter of tien op de helft van FC Oss de bal zomaar in zijn voeten en bedacht zich geen moment. De middenvelder va FC Volendam schoot de bal van zo'n veertig meter over Keeper Xavier Mous in het doel, 3-0.

Het was feitelijk ook de nekslag voor FC Oss dat in de slotfase nog wel terugkwam tot 3-1, maar zonder punten terugreisde naar Noord-Brabant. Bij FC Volendam uiteraard veel lachende gezichten en een glunderende Nick Runderkamp. "Ik zag de keeper te ver voor zijn goal staan en dacht: ik schiet maar een keer." Trainer Misha Salden: "Hij paste precies. Die keeper stond niet eens ver voor zijn goal. Weergaloos." Lees ook: Beauty van Runderkamp bij winnend FC Volendam