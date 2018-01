Henk Krol kwaad over photoshop van Partij voor de Ouderen

AMSTERDAM - (AT5) Henk Krol, fractievoorzitter van 50Plus in de Tweede Kamer, is niet blij met een photoshop van de Amsterdamse Partij van de Ouderen.

Krol ging in 2014 met de lijsttrekker van de Partij van de Ouderen, Wil van Soest, op de foto. Van Soest heeft die foto inmiddels bewerkt met de tekst "ook Henk Krol staat vierkant achter ons". Krol wil dat die foto niet meer wordt getoond en heeft één van zijn medewerkers een brief naar Van Soest laten sturen.

Dwangsom

"Voor publicatie van deze foto heeft de heer Krol noch partij 50Plus ooit toestemming verleend", schrijft de medewerker. "Daar kan ook geenszins sprake van zijn, nu partij 50Plus zoals u weet zelf deelneemt aan de komende gemeenteraadsverkiezingen." 50Plus dreigt bij verder gebruik naar de rechter te stappen en een dwangsom van vijfduizend euro per dag te eisen.

Van Soest is niet onder de indruk van die brief. "In aanloop naar de verkiezingen van maart 2014 wilde Henk Krol maar wat graag met mij op de foto. We hebben die foto destijds gebruikt en haalden als Partij van de Ouderen, zoals bekend, uit het niets één zetel."

Niet piepen

De lijsttrekker van de Partij van de Ouderen is nog steeds boos over het besluit van 50Plus om zelfstandig in Amsterdam mee te doen. "Dan moeten ze ook niet piepen dat wij ze met een ludieke fotoshop op de hak nemen. Welkom in de grote stad zou zeggen."

Geert Dales, lijstduwer van de Amsterdamse afdeling van 50Plus, bevestigt dat Krol niet over de photoshop te spreken is. "Het is niet respectvol om te pronken met andermans veren. De ChristenUnie zet Mark Rutte toch ook niet op een poster?"