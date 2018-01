Jong AZ verliest met 1-0 van RKC Waalwijk

ALKMAAR - WAALWIJK Met Hans de Koning aan het roer heeft RKC Waalwijk de eerste wedstrijd na de winterstop met 1-0 gewonnen. Slachtoffer was Jong AZ getraind door Martin Haar.

Een deel van de selectie van Jong AZ was met AZ 1 op trainingskamp in Spanje. Weinig tot geen kansen kreeg Jong AZ in het eerste half uur. Vanuit het niets kwam RKC op voorsprong via routinier Serginho Greene.



In de tweede helft maakte Peer Koopmeiners zijn debuut in het betaald voetbal. De middenvelder viel in voor de IJslander Einarsson. De Alkmaarders kregen naarmate de wedstrijd vorderde wel de kansen, maar een gelijkmaker zat er niet in.



Jong AZ zakt verder op de ranglijst en heeft nu alleen Jong FC Utrecht nog onder zich. Tegenstander RKC is de nummer veertien.

Opstelling RKC Waalwijk: Vaessen, Lammers, Drost (Van Weert/46), Quasten, Greene, Mulder, Voskamp (Bergkamp/80), Baggerman, Kökcü (Van Eijma/68), Amatkarijo, Mezghrani

Opstelling Jong AZ: Bucker; Regeling, Van Eijden, Bakker, Muhl (Kaandorp/75); Kramer, Springer, Einarsson (P. Koopmeiners/65); Jacobs, Druijf (Hardijk/70), Koreniuk