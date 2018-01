Fortuna Sittard winnaar tweede periode door overwinning op Jong Ajax

AMSTERDAM - SITTARD Jong Ajax heeft met een behoorlijk gewijzigd elftal de eerste competitiewedstrijd van 2018 verloren. In Sittard was Fortuna met 2-1 te sterk. De Limburgers werden daardoor winnaar van de tweede periodetitel. Fortuna was al zeker van deelname aan de play-offs, omdat ze in deze periode alleen nog door NEC (winnaar eerste periode) konden worden achterhaald.

Fortuna Sittard kwam in de twaalde minuut op voorsprong. Een vrije trap van Marco Ospitalieri kwam terecht op de paal, waarna de rebound was voor Djibril Dianessy. De nummer 11 van Fortuna Sittard was een paar minuten later wederom trefzeker. Zo keek het jonge Jong Ajax nog voor de pauze tegen een 2-0 achterstand aan.

Na de rust was Dani de Wit de meest opvallende Ajacied. Waar iedereen riep om een rode kaart, mocht de gelegenheidsaanvoerder blijven staan. Uit een vrije trap van Teun Bijleveld kopte De Wit met een gelukje de 2-1 op het scorebord. In de 83e minuut was bijna voor de tweede maal trefzeker, maar de voorzet van Zian Flemming was net te hard.



Jong Ajax is de nummer drie van de Jupiler League met 39 punten. Fortuna Sittard gaat nog altijd aan kop met 44 punten.

Opstelling Jong Ajax: Van Bladeren; Bakboord, Sidoel (Lartey-Sanniez/46), Doekhi, Kemper; Matusiwa, D. de Wit, Pasquali; Nunnely, Flemming, Bijleveld

Opstelling Fortuna Sittard: Santos - Braun, Schuurs, Dammers, Ospitalieri - Smeets, Saddiki, Dianessy - Semedo, Stokkers, Askovski