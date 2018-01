Doelpuntloos gelijkspel tussen Telstar en MVV

VELSEN-ZUID - MAASTRICHT De verre uitwedstrijd voor Telstar in Maastricht tegen MVV is geëindigd in een 0-0 gelijkspel. Eerder dit seizoen kwamen beide partijen ook al niet tot scoren tegen elkaar.

Een wedstrijd waar beide partijen in de eerste helft kansen kregen op de openingstreffer. Namens de bezoekers waren Melvin Platje en Mohamed Osman dichtbij. Platje probeerde het van afstand met een verrassend schot, Osman met een hard schot van binnen het strafschopgebied. Beide keren was doelman Melvin Verrips alert. In de blessuretijd van de eerste helft kreeg Sven Nys namens MVV een enorme kans, maar hij schoot vanuit een kansrijke postitie de bal hoog over.



In de tweede helft moesten de Limburgers via Atilla Yildirim op 1-0 komen. De aanvaller kreeg de bal geheel vrij voor de voeten, maar hij presteerde het om van drie meter de bal naast te schieten. Mo Hamdaoui kreeg namens de bezoekers ook een kans. Een gekruld schot gaat maar net naast.



Handsbal

Even leek het erop dat MVV op voorsprong kwam, maar Schroijen maakte volgens de scheidsrechter hands. Vlak daarvoor kwam Jonathan Okita oog-in-oog met doelman Rody de Boer. De Velsense doelman zag de aanvaller de bal echter naast schieten. In de slotfase steeg de spanning, maar bleven de kansen uit. "Uiteindelijk is dit het juiste resultaat. Er waren wel wat momenten dat wij stiekum op voorsprong hadden kunnen komen. Rody de Boer flikt het weer. Op de momenten dat hij er moet staan, staat hij er", aldus trainer Snoei. Ook keeper Rody de Boer kan leven met het gelijkspel. "Het kon alle kanten op. Wij kregen kansen, maar zij ook. Een punt is denk ik wel terecht", liet de keeper na afloop weten.

Door het gelijkspel blijft Telstar de nummer vier van de Jupiler League met 34 punten. MVV staat twaalfde met 26 punten. Telstar sluit de tweede periode af als nummer acht.

Opstelling MVV: Verrips; Janssens, Mmaee, Ciranni, Pereira; Nys, Houben, Mares (Loshaj/70); Okita (Golpek/84), Schroijen, Yildirim

Opstelling Telstar: de Boer, Brito, van Huizen, van Iperen, Cabral,(Sno/67); Korpershoek (Najah/87), Osman, Schouten; Platje, Novakovich, Hamdaoui