Beauty van Runderkamp bij winnend FC Volendam

VOLENDAM - Mede dankzij een wonderschoon doelpunt van Nick Runderkamp heeft FC Volendam met 3-1 gewonnen van FC Oss. De Volendammers zijn daarmee de tweede seizoenshelft goed begonnen.

FC Volendam liet in de eerste helft meerdere keren goed voetbal zien. Met name Rodney Antwi kwam goed uit de winterstop. De rappe linksbuiten was alert en scherp. Zijn strakke voorzet werd door Nick Doodeman in de achttiende minuut binnengewerkt. Niet veel later was wederom Antwi de man die aan de basis stond van een Volendamse treffer. Met een gelukje kreeg hij hem bij Enzo Stroo. De spits schoot onbetwist de 2-0 tegen de touwen (foto).



Beauty Runderkamp

Na een uur spelen kwam FC Volendam op 3-0. Een treffer van grote klasse. Middenvelder Nick Runderkamp kreeg de bal door slecht uitverdedigen van FC Oss en zag doelman Xavier Mous iets te ver voor zijn doel staan. Met een geplaatst schot van ruim veertig meter besliste hij de wedstrijd.





De bezoekers hadden daarna weinig meer in te brengen. Een kopbal van Janssen en een schot van Kamaci waren lange tijd de enige wapenfeiten van FC Oss. Volendam verzuimde de score op te voeren. De grootste kans was voor Antwi die in de 82e minuut alleen op de keeper af ging. Met Doodeman aan zijn zijde wilde hij tevergeefs om de keeper heen. In plaats van de 4-0 viel vrijwel daarna de 3-1. Invallers Mats Grotenberg schoot eerst op de paal, waarna Dean van der Sluys de rebound benutte. De Brabanders leefden op, maar de totale ommekeer bleef uit.

Misha Salden: "Dik terechte overwinning"

"Bij vlagen ben ik tevreden over ons spel", zei trainer Misha Salden na afloop. "Ik vond ons soms te statisch. Maar het is een dik terechte overwinning, waarbij we wel meer goals hadden kunnen maken."



Door de overwinning sluit FC Volendam de tweede periode af als nummer vijf. Op de ranglijst blijft FC Volendam zeventiende met 20 punten. FC Oss is de nummer elf met 27 punten.



Opstelling FC Volendam: Verhulst; Evers, Schouten, Klinkenberg, Smal (Kok/83); Veerman, Vlak, Runderkamp; Doodeman (Pedro/83), Stroo (Hilterman/78), Antwi

Opstelling FC Oss: Mous; Piqué, Bakx, Stuy van der Herik, Kamaci, Van der Sluys, Dogan (Oratmangoen/78), Janssen, Fleuren, Van der Venne, Van Pol