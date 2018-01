Campinggasten van Het Strandbad nemen schade op: "Alles is nog droog!"

EDAM - De eigenaren van vaste caravans en huisjes op de onder water gelopen camping Het Strandbad in Edam mochten vandaag het terrein weer op. Afgelopen maandag kwam de hele camping blank te staan. Nu de camping weer bereikbaar is, konden de gasten de schade opmaken.

"Oh, alles is nog droog!", roept campinggast Tiny Tol zeer emotioneel uit. Ondanks het hoge water van afgelopen dagen, is haar caravan gespaard gebleven. "Hij is droog, hij is droog", herhaalt zij om zichzelf tot bedaren te brengen.

Het is het zesde seizoen op de camping voor Tol, maar dit had zij nog nooit eerder meegemaakt. Begin deze week stroomde een groot deel van de camping onder water, tot vanmiddag was onduidelijk hoe de caravans en huisjes van de vaste gasten eraan toe waren.

Er klinken meer opgeluchte geluiden over de camping. "Ik ben erg opgelucht", zegt Theo de Boer. "als de vloer nat is, kun je de caravan weggooien. Maar de vloer is drooggebleven. Een pak van mijn hart." Een andere campinggast is ook erg blij: "Alles is prachtig. Droog. Hier is niets gebeurd."

Positief blijven

De campingeigenaar Henk blijft positief. "Op onze nieuwjaarskaart stond: 'Wij wensen u een mooi 2018', en dat gaat zeker goedkomen. Ondanks het water in de eerste week."