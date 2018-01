Deel dit artikel:











A4 weer open na ongeluk bij knooppunt de Hoek: file lost op Foto: VID

SCHIPHOL - De A4 richting Den Haag is vanavond ruim een uur dicht geweest door een ongeluk bij knooppunt de Hoek. Dit kwam door een ongeluk waarbij drie auto's betrokken waren. De snelweg is nu weer open. Het is nog onbekend wat er precies gebeurd is en of er slachtoffers zijn.

Volgens de VerkeersInformatieDienst (VID) zal de file snel oplossen. De politie is vanavond druk bezig geweest met het omleiden van het verkeer.