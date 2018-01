DENK ook in Zaanstad op verkiezingslijst met jonge lijsttrekker

ZAANSTAD - De politieke partij DENK gaat meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Zaanstad. Als lijsttrekker heeft de partij gekozen voor een jonge, vrouwelijke studente.

Zaanstad is de derde stad in de provincie waar de partij DENK meedingt voor de verkiezingen. "De goede score tijdens de verkiezingen voor de Tweede Kamer en uiteraard de vraag van de Zaanstedelingen heeft ons doen besluiten om mee te doen in Zaanstad”, aldus partijleider Tunahan Kuzu op de website van de partij.

Lees ook: Vrouwelijke lijsttrekker SGP Amsterdam: "En nu nog een zetel"

Bovenaan de lijst staat de 24-jarige pedagogiekstudente Sebnem Pancar. "In Zaanstad is veel draagvlak voor en veel vraag naar het geluid van DENK. Ik heb er ontzettend veel zin in om DENK samen met mijn team te kunnen vertegenwoordigen in Zaanstad", aldus Pancar op de verkiezingspagina.

Gemeenteraad

Naast Pancar staan nog vier kandidaat-raadsleden op de lijst van DENK. Ahmad Eid, Youssef Chraqi Elif Hotaman en Hans Straeter vullen de lijst aan.

DENK wist bij de landelijke verkiezingen, afgelopen maart, meer dan 4500 Zaanse stemmen te verzamelen. 21 maart gaat Noord-Holland naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen.