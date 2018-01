Deel dit artikel:











Samenvatting AZ - FC Sankt Gallen Foto: NH/Klaas Jan Bos

ALKMAAR - ESTEPONA In het Spaanse Estepona oefende vrijdagmiddag AZ tegen het Zwitserse FC Sankt Gallen. Hoewel AZ de betere partij was eindigde het duel in een 2-2 gelijkspel. De openingstreffer kwam op naam van Thomas Ouwejan die in de 12e minuut fraai binnenschoot. Silvan Gönitzer maakte nog voor de pauze de gelijkmaker.

Kijk hier naar de samenvatting en de reacties van trainer John van den Brom en linksbuiten Jeremy Helmer. Opstelling AZ (eerste helft): Bizot; Svensson, Hatzidiakos, Wuytens, Ouwejan; Midtsjø, Til, Koopmeiners; Jahanbakhsh, Weghorst, Helmer. Opstelling AZ (tweede helft): Coutinho; Van Rhijn, Hoedemakers, Reijnders, Wijndal; Oosting, Seuntjens, Van Overeem; Bel Hassani, Duin, Goudmijn.



