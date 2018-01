Ajax-trainer Ten Hag: "Tagliafico kan direct in de basis" (Video)

AMSTERDAM - LAGOS In het Portugese Lagos bereidt Ajax zich voor op de tweede seizoenshelft. Scherp moeten de Amsterdammers uit de winterstop komen, want de eerste competitiewedstrijd van het jaar is gelijk tegen Feyenoord. De nieuwe Ajax-trainer Erik ten Hag is niet bang om de nieuwe linksback Nicolás Tagliafico dan direct te gebruiken.

Dat zou dan ten kostte moeten gaan van Mitchell Dijks. De man die al meerdere keren zijn basisplaats is kwijtgeraakt aan nieuwkomers, eindigde het jaar onder Marcel Keizer noodgedwongen weer als basisspeler. "Tagliafico maakt in de eerste dagen een hele goede indruk", begint Ten Hag. "Wat ik in de scoutingsrapporten en de beelden heb kunnen zien is dat wat wij vooraf dachten nu door hem wordt bevestigd."

Concurrentie

Ten Hag is niet bang voor de concurrentie in zijn elftal. Op het middenveld heeft Ajax dit seizoen ruime keus. "Dat is goed. Je hebt daar veel concurrentie nodig en dat tekent ook de kwaliteit die voorhanden is op die positie. Dat is ook een prettige wetenschap op te hebben", vindt de trainer. Iemand die de laatste weken opviel als verdediger was Frenkie de Jong. "De Jong is achterin een hele goede optie", liet de nieuwe coach van de Amsterdammers dan ook weten.

Basiself

"Ik denk niet dat je bij Ajax kunt spreken van een basiselftal", sprak Ten Hag tegenover de camera van AT5. "We hebben veel meer dan elf basisspelers en dat zul je ook nodig hebben wil je uiteindelijk succesvol zijn."