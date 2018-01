Man die agent en toerist neerstak krijgt drie jaar celstraf en tbs

AMSTERDAM - (AT5) Een 24-jarige man is deze week veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar en tbs met dwangverpleging voor twee steekpartijen in het centrum. Hij stak zowel een toerist als ene politie-agent neer.

De eerste steekpartij vond op 13 januari plaats. De man stak een Britse toerist zonder aanleiding in zijn hoofd en borst. Twee dagen later stak hij op het Rembrandtplein een agent neer. Ook voor deze steekpartij was geen aanleiding.

De man is schuldig bevonden aan poging tot doodslag. Hij wordt vrijgesproken van poging tot moord omdat niet kan worden vastgesteld dat hij handelde met voorbedachte rade.

Bekend

De dader heeft het neersteken van de politieagent bekend. Het neersteken van de Britse toerist ontkende hij, maar meerdere getuigen hebben zijn signalement doorgegeven. Ook is hij kort voor en kort na de steekpartij door beveiligingscamera's gefilmd.

Doordat de man aan een psychotische stoornis lijdt is de kans op herhaling volgens de rechtbank groot. Daarom moet hij, na het uitzitten van zijn straf, verplicht worden behandeld in een tbs-kliniek.