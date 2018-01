Serrarens en Tutuarima over Telstar: "Het is mooi om te zien dat ze het zo goed doen"

VELSEN-ZUID - DOETINCHEM Jordy Tutuarima en Fabian Serrarens waren twee jaar lang actief bij Telstar. Afgelopen zomer maakte ze gezamenlijk de overstap naar De Graafschap. Vlak voor de winterstop waren ze met 'de Superboeren' terug in Velsen-Zuid. Ze verloren het duel met 3-2 en zagen Telstar op de ranglijst uitlopen.

Serrarens hield trouwens een boete over aan het duel met Telstar. De oud-aanvaller van 'de Witte Leeuwen' gaf na de wedstrijd zijn shirt aan materiaalman Dirk van der Lugt. "Bij Telstar was het de gewoonte om na de laatste wedstrijd voor de winter je shirt aan iemand te geven, ik ging er vanuit dat dit nu ook mocht", aldus de Amsterdammer die hoopt dat het shirt ook daadwerkelijk een mooi plekje heeft gekregen. "De kosten van een nieuw shirt worden van mijn salaris in gehouden namelijk."



Speciaal

Voor het duo voelde het duel met Telstar als thuiskomen. "Het was speciaal om terug te zijn. Echt heel veel bekenden weer gesproken al viel dat op het veld wel mee. Alleen Frank Korpershoek, Donny Van Iperen en Toine Van Huizen (haakte geblesseerd af, red.) speelden mee", sprak de 24-jarige Tutuarima. "Ik volg de club nog fanatiek via Twitter en Facebook en spreek de jongens zelf nog", sprak Serrarens. De opvallende prestaties van Telstar dit seizoen zijn het duo niet onopvallend gebleven. "Het is mooi om te zien dat ze het zo goed doen, zelfs nog beter dan ons."



Geen plan

De aanvaller had afgelopen zomer nog een gesprek met Piet Buter, de technisch directeur die samen met Mike Snoei verantwoordelijk is voor de huidige selectie van Telstar. "Toen gaf ik aan dat ik niet wilde blijven omdat er vaak geen echt plan is en er vaak veel beloftes zijn, maar loopt het uiteindelijk in de soep en sta je weer onderin", keek de 26-jarige Serrarens terug op dat gesprek. Tutuarima had op dat moment al getekend. "Achteraf was dit wel een hele mooie groep geweest. Maar als je als Telstar-speler de kans krijgt om bij De Graafschap te gaan voetballen, dan is de keuze heel snel gemaakt."



Henk de Jong of Michel Vonk

"De Jong is echt een mensenmens en Michel Vonk was heel strict, misschien wel te strict op de groep van vorig jaar. Daardoor krijg je een tegendraads effect op je spelersgroep", vergelijkt de verdediger zijn laatste twee trainers. Serrarens lachend: "Het maakt mij niet uit hoor, als ze mij maar opstellen."

Aan het eind van het seizoen komen Telstar en De Graafschap elkaar weer tegen. "Ik hoop dat we dan al wel boven hun staan hoor", sprak Serrarens. "Ze komen hier in ieder geval met knikkende kniën het veld op", eindigde Tutuarima.



Vrijdagavond hervat Telstar de competitie met een wedstrijd in Limburg tegen MVV. Tutuarima en Serrarens gaan met De Graafschap op bezoek bij SC Cambuur.