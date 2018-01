Zoveel pinautomaten staan er nog in jouw gemeente

NOORD-HOLLAND - Ze verdwijnen langzaam maar zeker uit het straatbeeld: pinautomaten. Zo sluit er 24 januari in Volendam een automaat, omdat de verhuurder hiervan het te gevaarlijk vindt om deze te houden. Check hieronder hoeveel pinautomaten er nog bij jou in de gemeente staan.

In totaal telt onze provincie 654 pinautomaten. De meeste geldautomaten staan in Amsterdam, op maar liefst honderd plekken kun je in de stad flappen tappen. Het minste aantal automaten staan in de gemeente Beemster, hier is er slechts één locatie om geld uit de muur te trekken.