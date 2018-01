Deel dit artikel:











Laurens ten Dam tipt Langeveld of Ockeloen voor strandrace Egmond Foto: NH Sport/Edward Dekker

EGMOND AAN ZEE - Profwielrenner Laurens ten Dam is één van de 3400 mountainbikers die zaterdagochtend de strandrace Egmond-Pier-Egmond gaat rijden. Wie de race over 38 kilometer gaat winnen? "Ik denk Sebastian Langeveld of Jasper Ockeloen." Langeveld won twee keer in Egmond (2009 en 2014). Jansen was in 2015 de rapste.

Zelf dicht de 37-jarige Ten Dam zich geen kansen toe op de eindzege. Zeker niet nadat het parcours is aangepast. Als de renners na 18 kilometer bij de Pier in Velsen-Noord zijn, wacht hen een aantal extra hindernissen. Er is een klim bij Wijk aan Zee en op weg naar Castricum aan Zee is er eveneens een klim en een afdaling van trappen, gevolgd door een serie strobalen. Daardoor is de twintigste editie van de strandrace twee kilometer langer geworden. Strobalen

Ten Dam: "Het is een technische strandrace. Al zit ik er in Castricum bij, als hij (Ockeloen, red.) over die strobalen springt dan is het voor mij: 'tot in Egmond'. Dat ga ik niet proberen." Europees kampioen Ockeloen liet vorig jaar al zien zo behendig met de fiets te zijn dat hij zonder af te stappen met fiets en al over de strobalen sprong. Ockeloen hoopt zaterdagochtend als winnaar de boulevard Noord op te fietsen. "Het deelnemersveld is hier misschien wel sterker dan op het EK. Voor mij is het het beste als ik alleen wegrijd. Ik moet een sprint met Sinkeldam voorkomen. Richard Jansen kan ook goed aankomen. Die twee zijn gevaarlijk.