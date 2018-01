Deel dit artikel:











Kiki (19) zet door na mislukt avontuur met buurtsuper: tweede winkel geopend Foto: NH Nieuws / Michel Gijselhart

LANDSMEER - Het hele avontuur als jongste eigenaar van een buurtsupermarkt in Nederland heeft maar kort geduurd. Toch had ze het voor geen goud willen missen. Kiki Koek begon, toen zij achttien was, vol enthousiasme een buurtsuper in haar woonplaats Landsmeer. Nadat deze failliet is gegaan, is Kiki niet stil blijven zitten en heeft de deuren van haar tweede winkel geopend.

In de zomer liep de buurtsuper nog prima, omdat het dichtbij een camping lag. In de winter waren er helaas weinig vakantiegangers en kon het winkeltje niet meer open blijven. Gelukkig kon haar vader een nieuw pand huren in het winkelcentrum en daar is Kiki een nieuw avontuur begonnen: Koek's Place, een delicatessenwinkel. Wat de zaak vooral bijzonder maakt zijn de vitrines voor plaatselijke webwinkels. Bij Kiki kun je als lokale ondernemer een kast huren en je producten verkopen. Lees ook: Supermarkteigenaar Kiki (18): "Ik wilde het altijd al, en nu is het zover" Anneke Brugman is zo'n lokale onderneemster met een kast bij Koek's Place. Zij ververst om de paar weken haar aanbod handgemaakte sieraden, omdat ze daarin de seizoenen verwerkt. "'De Kerst is nu voorbij en het is tijd voor de wintersport", zegt Anneke. Ze is blij met haar vitrinekast bij Kiki, want het loopt lekker met de verkoop van haar handelswaar. Geen spijt

Ondanks dat haar eerste onderneming is mislukt, heeft de 19-jarige geen spijt van haar buurtsupermarkt. "Bijna niemand heeft zoiets kunnen doen", vertelt zij aan NH. Nu maar hopen voor Kiki dat haar tweede onderneming wel de winter doorkomt.