John van den Brom na oefenwedstrijd: "Intentie om door te gaan aan het eind van het seizoen"

ALKMAAR - ESTEPONA John van den Brom heeft donderdagavond een goed gesprek gehad met de directie van AZ. De trainer sprak na het oefenduel van vrijdagmiddag tussen AZ en Sankt Gallen (2-2) de intentie uit om ook volgend seizoen verder te gaan als hoofdtrainer van AZ. Een officiële nieuwe verbintenis is er echter nog niet getekend tussen de club en de trainer met het aflopende contract.

In het Spaanse Estepona oefende vrijdagmiddag AZ tegen het Zwitserse FC Sankt Gallen. Hoewel AZ de betere partij was eindigde het duel in een 2-2 gelijkspel. De openingstreffer kwam op naam van Thomas Ouwejan die in de 12e minuut fraai binnenschoot. Silvan Gönitzer maakte nog voor de pauze de gelijkmaker.



In het tweede bedrijf zette Iliass Bel Hassani de Alkmaarders opnieuw op voorsprong, maar vanaf de strafschopstip zette Tranquillo Barnetta de eindstand op het scorebord.



Een smet op de wedstrijd is de mogelijke blessure van Jonas Svensson. De Noorse rechtsback verliet het veld met een dikke enkel.

Opstelling AZ (eerste helft): Bizot; Svensson, Hatzidiakos, Wuytens, Ouwejan; Midtsjø, Til, Koopmeiners; Jahanbakhsh, Weghorst, Helmer.

Opstelling AZ (tweede helft): Coutinho; Van Rhijn, Hoedemakers, Reijnders, Wijndal; Oosting, Seuntjens, Van Overeem; Bel Hassani, Duin, Goudmijn.