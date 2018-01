Rechtszaak tegen verdachte van moord op Nick Bood uitgesteld

ZAANDAM - De rechtszaak tegen de 16-jarige Yasin, hoofdverdachte van de moord op Nick Bood uit Assendelft, wordt uitgesteld. Dat heeft de rechter in Haarlem besloten.

De rechtbank heeft bepaald dat Yasin eerst een psychologisch onderzoek moet krijgen, bevestigt een anonieme bron aan NH Nieuws. De hoofdverdachte zou volgende week donderdag voor de rechter moeten verschijnen, maar dat is door het besluit van de rechter op de langere baan geschoven.

Volgens De Telegraaf wordt dat nu weken, zo niet maanden, later. Of de zaak tegen medeverdachte Mads, die voor de maandag erop in de agenda staat, ook wordt doorgeschoven, is nog onduidelijk, meldt de krant.

Bood werd in april vorig jaar doodgestoken in het centrum van Zaandam. Hij overleed ter plekke aan zijn verwondingen. Hoofdverdachte Yasin was destijds 15 jaar oud en zou ruzie hebben gehad vanwege een drugsschuld.