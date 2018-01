Honderd hengels van Noord-Holland naar Gambia

OUDORP - Een bus vol met meer dan 100 hengels, netten en ander visgerei werd vandaag overhandigd aan initiatiefnemers van een actie voor Gambia. Collega's van het NH Radioprogramma 'June tot 12' zijn de hele provincie doorgereden om hengels te verzamelen. Initiatiefnemer Peter Ekkelboom uit Oudorp kan het niet geloven.

Peter gaat vaak op vakantie in Gambia. Daar heeft hij een groep mensen ontmoet die geld probeert te verdienen met vissen. Met moeite hebben ze een bootje aan kunnen schaffen, maar nu kunnen ze niet aan goed visgereedschap komen. Dat is simpelweg niet te krijgen in Gambia en het kost te veel geld. Daarom wil Peter zo veel mogelijk hengels inzamelen.

Hij had wel enkele hengels verwacht, maar dat het er zo veel zouden zijn had hij nooit durven dromen. "Het is ongelooflijk. Het ziet er allemaal zo mooi uit", vindt Peter. "Het is niet normaal dat al die mensen uit de provincie hun visspullen geven. Zo lief."

De hengels en Peter gaan in april naar het Afrikaanse land.