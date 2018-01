Amsterdammer opgepakt voor overval op bejaarde vrouw

AMSTERDAM - Een 32-jarige Amsterdammer is gisteren aangehouden voor betrokkenheid bij een woningoverval in Amsterdam-Zuidoost. De verdachte drong het huis van een 83-jarige vrouw binnen en nam verschillende spullen mee.

De overval gebeurde op maandag rond 17.20 uur in een woning aan de Kneppelweg. De dader nam onder andere de fiets, sieraden en de pinpas van de bejaarde vrouw mee.

Wat er precies gebeurde tijdens de overval is niet bekend. De politie meldt dat de vrouw 'hevig ontdaan' was door het incident, maar dat ze niet gewond is geraakt.

De Amsterdammer is opgepakt op de Kolfschotenstraat. Hij zit nog steeds vast voor verder onderzoek.