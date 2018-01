Deel dit artikel:











Gewonde bij steekpartij op middelbare school in Amstelveen Foto: Inter Visual Studio / Vivian Tusveld

AMSTELVEEN - AMSTELVEEN Bij een steekpartij op de Panta Rhei school aan de Pandora in Amstelveen is een leerling gewond geraakt. Dat meldt de politie op Twitter. Er is een verdachte aangehouden.

De leerling is met een mes in zijn hand gestoken. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Het is onbekend of de dader op dezelfde school zit als het slachtoffer.