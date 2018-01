Zondag weer man tegen man in Egmond

EGMOND AAN ZEE - De eindtijd is onbelangrijk. Het gaat om de eindklassering. De strijd tegen de elementen en de strijd tegen elkaar. Zondag is de 46e editie van de halve marathon van Egmond. Met aan de start Michel Butter en Abdi Nageeye.

Nageeye gaat opnieuw een gooi naar de eindzege doen. "Ik hoop dat ik het podium kan halen", zei vrijdag op de persconferentie. Vorig jaar was Nageeye er dichtbij maar verkeek hij zich in de eindfase op zijn loopvriend Dawit Wolde en ging hij slechts met zilver naar huis.

Butter is een trouwe klant in Egmond en eigenlijk altijd wel goed voor een klassering in de top-10.

Beide atleten kijken uit naar de strijd tegen de elementen en tegen elkaar. Butter: "Egmond heeft zijn charme en is totaal anders dan elke andere wedstrijd."

De halve marathon van Egmond begint om 12.16 uur. Een samenvatting zie je zondag online en maandag om 17.11 uur op tv in NH Sport.