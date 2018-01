Deze Heemskerker is letterlijk de belichaming van Donald Trump

HEEMSKERK - De Amerikaanse Nederlander Mark C. Deren, woonachtig in Heemskerk, staat vandaag ineens volop in de spotlights. Reden: hij stond model voor het bekendste schilderij van Donald Trump, dat in het buitenverblijf in Florida van de Amerikaanse president hangt. Althans; zijn lichaam stond model en werd gecombineerd met het hoofd van Trump. Dat is vandaag te lezen in een interview met Deren in De Volkskrant.

De 57-jarige Mark Deren is een voormalig schoonspringer en was in de jaren '80 manager van Ralph Cowan, de schilder die het portret van Trump vastlegde op doek. Zodoende werd hij gevraagd om model te staan voor het iconische portret van Trump. Daarvan wordt ook wel gezegd dat het de huidige president meer zelfvertrouwen heeft gegeven.

Het schilderij heeft dan ook de ambitieuze naam: 'The Visionary'. "Ik durf zelfs te zeggen dat het schilderij hem heeft gemotiveerd om president te worden", aldus Deren in De Volkskrant.

Eigen kopie

Deren heeft een bijna exacte kopie van het schilderij in zijn eigen appartement hangen. Bijna, want in plaats van het lichaam van Deren gecombineerd met het hoofd van Trump, is Deren in dit portret wel volledig afgebeeld.

"Ralph wilde toen een reeks schilderijen maken van de nieuwe miljonairs van Palm Beach", vertelt Deren over de tijd waarin hij model stond voor de schilder. "Hij noemde dat de tennissweater-series, in de look van Palm Beach. Maar omdat die rijken geen tijd hadden om te poseren, werd mijn lichaam gebruikt en het hoofd er later op geschilderd - zoals dus bij Trump gebeurde."

Ontmoeting

Deren heeft Trump ook zelf ontmoet, al was dat niet toen hij het schilderij eigenhandig afleverde bij de woning van de toendertijds zakenman. "Een paar weken later hebben we hem alsnog ontmoet, bij een boekpresentatie in West Palm Beach", vertelt Deren vol trots. "Hij noemde het een fantastisch schilderij. Hij was vooral heel erg trots op hoe perfect zijn heupen waren neergezet. Met een glimlach op zijn gezicht zei hij: 'I wish I had those hips'."

Bekijk hieronder het volledige interview met Mark Deren: