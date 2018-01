Deel dit artikel:











Wijndal en Hatzidiakos geven rondleiding door AZ hotel

ESTEPONA - AZ's verblijf tijdens het trainingskamp in Zuid-Spanje is het vijfsterrenhotel, Elba. Zes dagen lang slapen, eten en vermaken de Alkmaarders zich in dit luxueuze onderkomen.

De jonge en vrolijke verdedigers Pantelis Hatzidiakos en Owen Wijndal geven een kijkje achter de schermen. Van de slaapkamer tot aan de massageruimte alle hotspots komen aan bod. Vrijdagmiddag speelt AZ om 15.00 uur een oefenwedstrijd tegen FC St. Gallen uit Zwitserland. Reacties en samenvatting verschijnen na het duel op de site van NH.