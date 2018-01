Michel Butter naar WK halve marathon

EGMOND AAN ZEE - Michel Butter staat eind maart aan de start van de WK halve marathon in Valencia. Dat maakte hij vrijdag bekend tijdens de persconferentie van de halve marathon van Egmond.

Door deze deelname staat er geen voorjaarsmarathon op het programma van de atleet uit Bakkum. Andere piekmomenten zijn een Europa Cup-wedstrijd in mei (10.000 meter) in Londen en in augustus de EK atletiek. In Berlijn wil hij de marathon gaan lopen.

Om op snelheid op de kortere afstand te trainen, heeft Butter zich aangesloten bij Team New Balance Manchester. Met een groepje van vier tot vijf atleten, die op het kortere werk sneller zijn, zal hij een aantal keren op trainingsstage gaan.

Komende zondag loopt Butter ook weer de halve marathon van Egmond.