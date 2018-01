Deel dit artikel:











Scooterdieven verraden zichzelf door 'geritsel' Foto: Politie Zaanstreek

ZAANDAM - Twee jonge scooterdieven (15 en 16) waren gisteravond nog bijna aan de politie ontsnapt, toen zij zich - heel origineel - in de bosjes verstopten in een woonwijk in Zaandam. Geritsel verraadde echter hun locatie.

Agenten kwamen de jongens op het spoor toen ze het duo op een scooter zagen rijden op de Boendemaker. Op het moment dat de agenten de auto keerden, gingen de jongens ervandoor. Hierna volgde een achtervolging te voet door de wijk, totdat ze de jongens waren kwijtgeraakt. Collega's hadden inmiddels de wijk afgeblokt, zodat de dieven niet konden ontsnappen. Dat bleek een goede zet. Terwijl de wijk werd afgespeurd, hoorden agenten geritsel in de bosjes. En aldaar vonden zij de twee. De scooter waar de jongens op reden, bleek gestolen te zijn. De bestuurder had ook nog eens geen rijbewijs. Beide jongens zijn aangehouden en op het politiebureau ingesloten. Ze zullen worden verhoord door de recherche.