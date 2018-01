Fans boos op 'dierenmishandelaar' Gerard Joling: "Ga met je dikke kont van dat beest af"

AALSMEER - Zelf vond hij het - hoe kan het ook anders? - om te gieren, maar op social media wordt er anders over gedacht. Het bezoekje van Gerard Joling aan een struisvogelboerderij op Curaçao waar hij op de rug van zo'n dier ging zitten, valt online in heel slechte aarde.

"Leuke circusact, het is toch om te gieren", schreef Joling gisteren zelf nog bij bovenstaande foto die hij op zijn Facebookpagina plaatste. Het kiekje was nog niet gepost of de negatieve reacties stroomden binnen, zo meldt het AD. Zijn fans winden zich er nogal over op dat de zanger en tv-persoonlijkheid op een struisvogel ging zitten.

Dierenmishandeling

Dat is pure dierenmishandeling, zo vinden velen. "Dit is echt niet leuk voor dat arme beestje'', schrijft de een. "Ik vind je geweldig, maar dit is geen geweldige actie'', zo zegt een ander. En weer iemand anders: "Gerard, ga met je dikke kont van dat beest af.''