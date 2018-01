Apeldoorn wil met KLM-Boeing 747 hinder Lelystad aantonen

SCHIPHOL - De lokale politieke partij Lokaal Apeldoorn wil door middel van een laagvliegende Boeing 747-400 van KLM aantonen hoeveel geluidsoverlast de Gelderse stad straks krijgt van Lelystad Airport. Alleen: er zullen nooit grote toestellen zoals de Boeing 747 van en naar Lelystad vliegen.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

De Boeing 747-400 die de lokale partij voor de proef in gedachten heeft, is een toestel dat in december door KLM uit de vloot is gehaald. Naar verluidt wordt het toestel momenteel gereed gemaakt om overgevlogen te worden naar Twente, waar het door het gespecialiseerde bedrijf AELS Aircraft End-of-Life Solutions uit elkaar wordt gehaald.

Zij laten NH Nieuws overigens weten dat het helemaal niet zeker is of deze Boeing wel naar Twente wordt gebracht.

Ondanks de onzekerheden over het lot van de Boeing 747, wil Wim Willems van Lokaal Apeldoorn KLM vragen om met dit vliegtuig op 2.700 meter boven Apeldoorn te vliegen. Waar de partij met deze proef helemaal geen rekening mee houdt, is dat er op Lelystad Aiport geen 747's zullen landen en dus ook niet laag over de stad zullen vliegen.

Daarbij: tegen de tijd dat Lelystad operationeel is, is het einde van de KLM-Boeing 747 voor passagiers nabij en zullen die vliegtuigen ook nauwelijks meer rondom Schiphol te zien en te horen zijn: nabij Lelystad al helemaal niet. In 2020 neemt KLM afscheid van haar laatste 747 voor passagiers.

Airbus A320 en Boeing 737

De opening van het vernieuwde Lelystad Airport staat gepland voor april 2019. Het vliegveld is dan geschikt voor vliegtuigen zoals de Boeing 737 en Airbus A320, toestellen die veel kleiner en stiller zijn dan de Boeing 747-400.

Het zullen vanaf die tijd voornamelijk vracht-Boeing 747's zijn die men zal horen. Dat zal alleen gebeuren op aanvliegroutes van en naar Schiphol, en dus niet boven Apeldoorn, want ook voor vrachtenvluchten is Lelystad Airport niet geschikt.