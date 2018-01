Onderscheiding voor held die als eerste reageerde toen automobiliste de zee in reed

HUISDUINEN - Pascal van de Berg uit Petten was een van de mannen die afgelopen jaar een heldenactie ondernam, door in te grijpen toen een oudere vrouw met haar auto de zee inreed bij Fort Kijkduin. Vandaag werd hij hiervoor officieel geëerd namens het Carnegie Heldenfonds.

Het is een stormachtige dag, als Pascal op vrijdag 12 januari zijn ronde doet voor het hoogheemraadschap op het strand van Huisduinen. Ter hoogte van Fort Kijkduin ziet hij een auto in de zee staan. "Ik dacht eerst nog dat er een auto uit baldadigheid in het water was geduwd, tot ik de vrouw zag", aldus Pascal tegen NH Nieuws.

De Pettenaar onderneemt direct actie. Hij belt 112 en loopt tot zijn middel het zeewater in. Dan ziet hij de auto omslaan. "Ik riep en schreeuwde nog naar de vrouw", vertelt hij. "Maar ik kreeg geen contact. Ik besefte wel dat ik niet tot het uiterste moest gaan, want ik was helemaal alleen. Als ik was uitgegleden, had het heel anders af kunnen lopen."

Als de hulpdiensten arriveren, nemen die de actie over. De vrouw wordt nog uit de auto gered en gereanimeerd. Helaas mag dat niet baten. Later in het ziekenhuis overlijdt de vrouw. De politie laat weten dat de vrouw de zee in was gereden met de intentie om zelfmoord te plegen.

Onderscheiding

Dat Pascal en vervolgens drie agenten ondanks gevaar voor hun eigen leven het water in zijn gegaan, is het Carnegie Heldenfonds niet ontgaan. Vorig jaar ontvingen Puck Mulder, Steven Janssen en Reinier Schurer tijdens de Nationale Heldendag al een onderscheiding. Pascal kon er toen niet bij zijn. Daarom is hem vandaag alsnog een oorkonde en de daarbij behorende versierselen uitgereikt.

Tamara Zut, zijn vrouw, was ook aanwezig vandaag. Over de actie van haar man zegt ze: "Pascal kent de gevaren van de zee, maar we hebben een gezin, dus ik ben achteraf wel geschrokken. Natuurlijk ben ik wel heel trots op hem."

Op bovenstaande foto staan van links naar rechts: Koen Schuiling, Steven Janssen, Puck Mulder, Pascal en zijn vrouw Tamara.