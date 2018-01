Deel dit artikel:











VVD-kandidaat-raadslid weet wel raad met daders autobranden: "Alles afnemen" Foto: AT5

AMSTERDAM - (AT5) Een Amsterdamse bestuurder in stadsdeel Zuid, Paul Slettenhaar, weet wel raad met mensen die auto's in brand steken in de stad. Hij tweette een opvallend plan over wat te doen met de daders.

"Daders en hun ouders voor alle schade levenslang laten betalen. Alles van ze afnemen ook huisvesting etc.", zo tweet het kandidaat-raadslid van de VVD. Een idee om de brandstichters op te sporen heeft hij ook al: "Daders opsporen via lokauto’s & beloningen voor tips." https://twitter.com/Paulslettenhaar/status/951732496688959489 Gekscherende reacties

Op Twitter wordt er gekscherend gereageerd op de voorstellen van Slettenhaar. "Paul, je vergeet dat we ook F16's kunnen inzetten, hele legerdivisies, eventueel ondersteund door buitenlandse hulp via de NAVO", tweet Gert Jan Bakker. "Paul? Moeten we iemand bellen? Adem rustig in. Uit. In', tweet Saskia Veldhuis. Op Twitter wordt er gekscherend gereageerd op de voorstellen. Uit cijfers van de politie blijkt dat er jaarlijks bijna tweehonderd auto's in vlammen op gaan in en om de stad, schreef AT5 eerder vandaag. De meeste autobranden woeden in Nieuw-West en Noord.