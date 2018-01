Honderden hectaren bedrijfsterrein in regio Amsterdam zijn geschikt als zonnepark

ALMERE - Honderden hectaren bedrijfsterrein in de Metropoolregio Amsterdam zijn geschikt om gebruikt te worden als zonnepark. Door de financiële crisis ligt ongeveer 800 hectare al jarenlang braak en zal ook de komende jaren niet nodig zijn. Tijdelijk gebruik als zonnepark levert schone energie en extra inkomsten op voor de gemeenten.

In de hele metropoolregio Amsterdam ligt momenteel 800 hectare aan bedrijfsterreinen braak. Hiervan is zeker 350 hectare op korte termijn te gebruiken als zonnepark. Naar verwachting kan hier voor 20 tot 25 jaar aan schone energie geleverd worden. "Op een gebied van 20 hectare kunnen we 100.000 zonnepanelen plaatsen", legt energiemanager Erwin Lindijer uit.

Op het bedrijventerrein de Vaart in Almere wordt al braakliggende grond gebruikt om schonere stroom op te wekken. Het gebied werd in de vorige eeuw door de gemeente gekocht vanwege de verwachte groei, maar er waren niet genoeg bedrijven. Als landbouwgrond levert het maar weinig op en de komende tijd worden geen nieuwe bedrijven verwacht: daarom ideaal voor zonnepanelen.

Verhuizen

"Als er een zonneveld ligt, maar er zou toch een bedrijf komen die zich op dezelfde plek wil vestigen, is het mogelijk om de panelen op het dak van het bedrijf te plaatsen", aldus Lindijer.

Maar zelfs als alle braakliggende bedrijfsterreinen omgebouwd worden tot zonnepark, zullen ze slechts in enkele procenten van de totale energiebehoefte kunnen voorzien.