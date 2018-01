Dit AZ niet fitter dan vorig seizoen

ESTEPONA - Inspanningsfysioloog Niels Kok bepaalt de intensiteit tijdens het trainingskamp van AZ in Zuid-Spanje. Kort gezegd maakt hij de spelers fysiek beter en houdt ze heel. "We zijn bezig om in deze week de belastbaarheid op te bouwen, waar ze de rest van het seizoen profijt van hebben."

Elke dag om half acht geeft Kok het startschot voor de ochtendloop. Vervolgens staan er later op de dag nog twee veldtrainingen op het programma voor de nummer drie van de Eredivisie. "Je bouwt vermoeidheid op in deze week. Daardoor zie je hier nog niet zo gek veel vooruitgang. De spelers worden fitter, maar ze raken ook vermoeid. Na deze week geven we ze meer tijd om te herstellen en dan zie je dat de prestaties toenemen."

AZ kan terugkijken op een prima eerste seizoenshelft en het viel op dat de Alkmaarders regelmatig beslissend waren in de slotfase van de wedstrijd. Daardoor gaat de ploeg van John van den Brom door het leven als 'fitte ploeg'. Iets waar de inspanningsfysioloog het niet helemaal mee eens is. "Dat heeft te maken met het programma dat we de afgelopen seizoenen draaiden. We speelde toen Europees voetbal. En deze groep is nog niet klaar om drie wedstrijden in de week in hetzelfde hoge tempo te spelen als de afgelopen eerste seizoenshelft."

"Vorig seizoen speelden we vijfenvijftig wedstrijden, daar komen we dit jaar niet bij in de buurt. Nu moeten we het trainingsprogramma zo opstellen, om dezelfde intensiteit te bepalen. Gevolg is dat spelers weer meer vermoeid raken. Belangrijk is dat de club hier volledig achter staat, want door de hoge intensiteit is de kans aanwezig dat je minder presteert tijdens wedstrijden. Van belang is dat je dit slim aanpakt, dat je het allebei voor elkaar krijgt. Hard trainen en fris verschijnen tijdens de wedstrijden", vervolgt Kok zijn methode.

Vrijdagmiddag speelt AZ een oefenwedstrijd tegen FC St. Gallen, een Oostenrijkse subtopper. Dit duel begint om 15.00 uur en de samenvatting en reacties verschijnen na de wedstrijd op de site van NH.