Vrouwelijke lijsttrekker SGP Amsterdam: "En nu nog een zetel"

AMSTERDAM - Bijzonder nieuws vandaag: de SGP heeft ervoor gekozen om een vrouwelijke kandidaat de partij te laten vertegenwoordigen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam. Iets wat een paar decennia geleden nog voor onmogelijk zou zijn gehouden. De uitverkorene zelf vindt dat trouwens helemaal niet raar, laat ze weten in een interview met Radio 1.

'Ik ben een typisch moderne SGP-vrouw', beaamt de 24-jarige Paula Schot in het interview. De jonge politica retweete onlangs deze uitspraak die door een journalist van Vrouw werd opgetekend. "Ik vond dat wel heel passend en treffend", zegt ze er zelf over.

Ook wil ze af van het ouderwetse imago van de SGP. "Ik denk juist dat we op heel veel punten ook heel vooruitstrevend kunnen zijn", aldus Schot. "Dat is niet het stempel dat ik de SGP zou geven."

Schot werd door de partij gevráágd om de positie van lijsttrekker te bekleden tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. "Ze waren op zoek naar iemand die de lijst wilde trekken en in dat proces viel mijn naam. Ze hebben vervolgens aan mij gevraagd om me kandidaat te stellen. Daar heb ik goed over nagedacht en dat heb ik vervolgens gedaan." De ledenraad stemde vervolgens voor.

Verwachtingen

De partij verwacht in Amsterdam een nieuwe, nog onbeantwoorde achterban te vinden. "We zijn mee gaan doen, omdat we zien dat het aantal stemmen in Amsterdam groeit. En we zien ook veel dat het nieuwe kiezers zijn die dan op een bijeenkomst bijvoorbeeld naar Kees van der Staaij stappen en zeggen we stemmen landelijk op de SGP, maar zouden dat ook heel graag plaatselijk willen doen. Als je dat geluid hoort, dan wil je daar graag iets mee doen."

In ambities schiet de van origine Zeeuwse niet tekort. "En nu nog een zetel", zegt ze zelfverzekerd. "We gaan volop campagne voeren. En we zijn tegelijkertijd altijd realistisch. Dat zou voor de SGP een heel mooi jubileumgeschenk zijn als we een zetel halen in onze hoofdstad. We bestaan dit jaar al honderd jaar, dus dat zou een heel leuk kado zijn."