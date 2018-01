Natuurdrama op Texel: wilde katten roven nesten leeg en verslinden jonge vogels

DEN HOORN - Wilde katten zijn nog altijd een probleem op het eiland Texel. Ook vlak voor de verkiezingen lijkt de politiek zich niet te willen branden aan het gevoelige dossier. Ondertussen dreigt een drama voor het eiland: "De grootste vrees is dat er over jaar geen weidevogels meer zijn op Texel."

Bollenteler en weidevogelbeschermer Arie Lap maakt zich grote zorgen over de toename van het aantal wilde en verwilderde katten op het eiland. Ze roven de nesten leeg en eten jonge vogels op. "Je krijgt geen nieuwe aanwas, maar vogels blijven ook weg als het nest niet uitkomt." Volgens Lap gebeurt er niets om de situatie aan te pakken. "Er gebeurt helemaal niets en dan kan niet."

Tot zes jaar geleden werden wilde katten nog gevangen en afschoten. Dat leidde tot veel protesten onder dierenbeschermers, maar ondertussen groeit het aantal wilde katten. Jager Kees Dijker heeft ooit katten gevangen voor Staatsbosbeheer. "Het zijn er veel, heel veel. Vogels, konijnen, woelmuizen, fazanten, alles pakken ze. Het is een ramp."

Kievitsei

Straks komen de weidevogels het weer proberen op Texel, maar Arie Lap is er niet gerust op. "Natuurlijk kijken we weer naar ze uit. Maar het eerste kievitsei kan wel eens een probleem worden." Dat ei wordt meestal gevonden door Kees Dijker: "Er zijn weinig kieviten meer, dus ik zal flink meer moeten lopen. Maar als de politiek nu eindelijk actie onderneemt dan hoeven we hier over vier jaar niet weer te staan."