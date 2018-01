Grote zorgen in Gooise Meren over gevaarlijke spoorwegovergangen

GOOISE MEREN - Ongelukken rond en op de overgang, omdat mensen in de haast nog onder gesloten spoorbomen doorglippen om lang wachten te voorkomen. Het was bij de verkiezingen in 2014 in Gooise Meren een heet hangijzer.

"Ik vind het heel gevaarlijk", vertelt buurtbewoner Jeroen Janssen. "Er zijn rondom dit punt negen verschillende plekken die echt gevaarlijk zijn. We hebben onlangs verschillende ongelukken gehad."

In Naarden en Bussum zijn diverse spoorwegovergangen vaker dicht dan open. Het gevolg: gevaar en overlast. Alle partijen waren het er in 2014 over eens: "Deze gevaarlijke verkeerssituatie moet gewoon worden aangepakt", zei Marieke Munneke van Hart voor BNM toen al.



Ook op de verkiezingsavond, nadat de uitslag al bekend geworden was, deed grote winnaar VVD een belofte. Miriam van Meerten-Kok, in 2014 lijsttrekker VVD: "Op de korte termijn zijn we er voorstander van het aantal sporen terug te brengen."



De korte termijn is een wat langere termijn geworden. Drie jaar later is de spoorwegovergang nog onveranderd breed, maar dat gaat veranderen in 2019. Prorail: "We gaan vier overwegen aanpassen." Buurtbewoner Jeroen Janssen daarover: "Dat belooft een verbetering. Dat betekent dat auto's minder lang op de oversteek zullen zijn en dat de spoorbomen sneller weer open kunnen."

Ondergrondse oplossing

De gemeente Gooise Meren ziet de maatregelen van ProRail net als de buurtbewoners als een stap in de goede richting. Wethouder Marleen Sanderse: "Onze inzet is erop gericht dat alle maatregelen die we nemen een ondergrondse oplossing voor het spoor door Naarden-Bussum niet in de weg staan."