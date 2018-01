LIVE NH Sport met MVV - Telstar en FC Volendam - FC Oss

AMSTERDAM - Voor de clubs in de Jupiler League zit de winterstop erop. Vanavond begint de tweede helft van de competitie. Telstar stapt in de bus voor de uitwedstrijd tegen MVV Maastricht en FC Volendam krijgt FC Oss op bezoek. Beide duels zijn live op de radio te volgen bij NH Sport.

Trainer Mike Snoei kan met Telstar terugblikken op een schitterende eerste helft van de competitie. De Velsenaren staan op de vierde plaats, een positie waarvan Telstar jarenlang alleen maar kon dromen.

Snoei is ervan overtuigd dat hij met Telstar aan het einde van het seizoen de play-offs ingaat om te strijden voor een plek in de eredivisie. "Als we het niet halen, hebben we het niet goed gedaan. Dan moeten er onderweg hele verveldende dingen zijn misgegaan."

Tegenstander MVV staat op de elfde plaats in de Jupiler League en wist Telstar in de heenwedstrijd op 0-0 te houden. Of er dit keer wél doelpunten vallen hoor je in NH Sport. Onze verslaggever in De Geusselt is Thomas Brood.

Ook play-offs FC Volendam?

Waar FC Volendam de laatste jaren een abonnement op de play-offs had, is het dit jaar nog maar de vraag of de Volendammers mee gaan doen. De zeventiende plek op de ranglijst is teleurstellend, al was er voor de winterstop wel voorzichtig een stijgende lijn zichtbaar. De afsluiting tegen Jong Ajax was echter weer dramatisch (7-0). Trainer Misha Salden denkt dat zijn ploeg in de tweede helft van de competitie het verloren gegane terrein goed gaat maken. Dat moet dan vanavond beginnen tegen FC Oss waarvan FC Volendam in augustus onfortuinlijk met 1-0 verloor.

FC Volendam - FC Oss begint om 20.00 uur en wordt gevolgd door verslaggever Edward Dekker.

Uiteraard houden we je bij NH Sport tussen 19.00 en 22.00 uur ook op de hoogte van de derde Noord-Hollandse ploeg die in actie komt: Jong Ajax. De Amsterdamse beloften spelen in Limburg tegen Fortuna Sittard. Jong AZ komt maandag pas in actie. Je presentator vanavond: Rob Wtenweerde.