Deel dit artikel:











Zaanse 'drenkeling' blijkt jeugdige brommerdief Foto: RTV Zaanstreek

ZAANDAM - Brandweerlieden, politie-agenten, een medisch team en een duikteam kwamen twee dagen geleden in actie voor een mogelijk drenkeling in Burgemeester in 't Veldpark in Zaandam, omdat er scooter aan de waterkant was gevonden. Wat bleek: het voertuig was gestolen en een 12-jarige dief werd aangehouden.

Woensdagavond kregen hulpdiensten de melding dat er een scooter met draaiende motor bij het water zou liggen. Omdat er mogelijk een drenkeling kon zijn, stond alles op scherp, maar er werd niemand gevonden. Lees ook: Brommer aangetroffen langs water in Zaandam: duikteam zoekt naar drenkeling "Niets is wat het lijkt in ons vak, en ook bij deze melding was dit weer van toepassing", aldus de politie op Facebook. De scooter bleek namelijk gestolen. Na een zoektocht konden agenten de jeugdige brommerdief in zijn kraag vatten. De verdachte zou zich hebben verraden door zijn natte voeten. "Zijn schoenen waren zeiknat en zaten onder de modder". De tiener is meegenomen naar het bureau.