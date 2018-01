Deel dit artikel:











FNV Luchtvaart niet tevreden over eindbod KLM in cao-onderhandelingen Foto: ANP/Remko de Waal

SCHIPHOL - FNV Luchtvaart zal het eindbod van KLM met een negatief advies aan de leden voorleggen. De luchtvaartmaatschappij bereikte gisteren wel een akkoord met de grotere vakbond VNC over de nieuwe cao voor cabinepersoneel, maar FNV is niet tevreden over de gemaakte afspraken.

De afspraken die KLM en VNC hebben gemaakt leiden volgens de FNV tot nog minder personeel aan boord op bijna alle intercontinentale vluchten. Ook wordt de werkdruk in hun ogen nog verder verhoogd en worden de lasten niet goed verdeeld over het personeel aan boord. "Het lijkt er op dat wordt gekozen voor kortetermijnoplossingen om de productiviteit te verhogen en kosten te besparen. Kortom een race naar de bodem", aldus vakbondsbestuurder Birte Nelen. Lees ook: Cabinepersoneel KLM stemt in met akkoord voor nieuwe cao De vakbond noemt dit eindbod van KLM zelfs slechter dan het eerder afgewezen eindbod van KLM in september vorig jaar. Er zou veel onduidelijk zijn over bepaalde doelstellingen en harde garanties over de werkdruk en werkbaarheid aan boord zouden ontbreken. De komende weken worden de leden van FNV Luchtvaart tijdens informatiesessies geïnformeerd. Alle leden van de vakbond kunnen stemmen over het eindbod van KLM. Staking

De eerder aangekondigde staking is opgeschort in afwachting van het definitieve oordeel van de leden. Verwacht wordt dat de stemming eind januari is afgerond. Lees ook: Staking cabinepersoneel KLM opgeschort na akkoord over nieuwe cao