Coalitiepartijen zetten CDA uit college Purmerend

PURMEREND - De lokale coalitiepartijen VVD, Stadspartij en het AOV in Purmerend hebben de samenwerking met het CDA opgezegd en de partij uit het college gezet. De coalitie heeft hierdoor nu geen meerderheid meer.

Aanleiding is het nieuwe hoogbouwproject in het centrum van Purmerend. Op de locatie waar eerst een postkantoor stond, wil het college een groot appartementencomplex neerzetten.

De financiële implicaties zijn volgens het CDA nog niet helemaal duidelijk. Daarom wilde de partij gisteravond tijdens de commissievergadering uitstel van de besprekingen tot na de gemeenteraadsverkiezingen. Een meerderheid stemde gisteren voor dit plan van het CDA.

Wethouder Krieger (VVD) zegt niet van tevoren door het CDA te zijn ingelicht. Hierdoor is er volgens het college een onwerkbare situatie ontstaan en is het CDA uit de coalitie gezet.

In 2016 werd hetzelfde ook al met D66 gedaan. Dat had er toen mee te maken dat er een gebrek aan vertrouwen was omdat twee raadsleden van de partij zich niet achter de collegeplannen schaarde voor een hotel in de kom A7, ook wel bekend als het Beusebos.