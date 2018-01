RIVM waarschuwt voor slechte luchtkwaliteit door fijnstof

AMSTERDAM - Het RIVM waarschuwt vandaag voor smog vanwege een hoge hoeveelheid fijnstof in de lucht. De hoogste concentraties zullen waarschijnlijk voorkomen in de Randstad.

De fijnstof kan zich op het moment goed verspreiden vanwege het rustige weer. De luchtkwaliteit is hierdoor 'onvoldoende' en mogelijk lokaal slecht.

Een verhoogde concentratie fijnstof in de lucht kan volgens het RIVM, samen met andere luchtverontreiniging, leiden tot een verminderde longfunctie, verergering van astma en COPD en een toename van luchtwegklachten als piepen, hoesten en kortademigheid.

Vooral mensen met longaandoeningen, zoals astma en COPD, en (oudere) mensen met hart- en vaatziekten kunnen last ondervinden. Zij kunnen klachten voorkomen of verminderen door zich niet overmatig in te spannen. In sommige gevallen kan medicatie – in overleg met een arts – worden aangepast.

In het weekeinde zullen de concentraties langzaam dalen, maar kan de luchtkwaliteit lokaal nog 'onvoldoende' zijn.