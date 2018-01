Deel dit artikel:











Gemiddelde zeespiegel Nederlandse kust hoogste ooit Foto: Sjef Kenniphaas

NOORD-HOLLAND - De zeespiegel langs de Nederlandse kust was in 2017 hoger dan ooit eerder gemeten. Over het hele jaar genomen lag de zeespiegel gemiddeld 11 centimeter boven NAP (Normaal Amsterdams Peil).

Dat is 2 centimeter hoger dan in het vorige recordjaar 2007, meldt het kennisinstituut Deltares, aldus de Volkskrant. De stijging pas in de trend van de afgelopen eeuw: het zeewater langs de kust wordt sinds 1890 zo'n 2 millimeter per jaar hoger. Het is een gevolg van het smelten van ijs en opwarming van het oceaanwater, dat uitzet als het warmer wordt, zegt Deltares-onderzoeker Fedor Baart. In tegenstelling tot sommige andere delen van de wereld is bij Nederland tot nu toe geen versnelling van de zeespiegelstijging gemeten. Dat het record van 2007 niet eerder werd gebroken, komt volgens Baart onder meer doordat er het afgelopen decennium weinig stormvloeden zijn geweest. Harde stormen kunnen het jaargemiddelde van de waterstand verhogen.