Bestuurder ramt hek en rijdt van dijk af in Noordbeemster Foto: HFV Foto: HFV

NOORDBEEMSTER - Een man in Noordbeemster is gisteravond in zijn bestelbusje van een dijk gereden. De bestuurder was de macht over het stuur verloren.

Voordat de man in zijn voertuig naar beneden rolde, reed hij eerst nog dwars door een hekwerk. Zijn busje bleef overeind en eindigde onderaan de Westdijk. De man is door de politie meegenomen naar het bureau voor een alcoholtest, omdat de politie vermoedde dat hij alcohol had gedronken. Het bergingsbedrijf kreeg hulp van een boer die met zijn tractor de bus richting de takelwagen sleepte.