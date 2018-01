Bewoners Midwoud in actie voor geplaagde buurtsuper: "Het is in en in verdrietig"

MIDWOUD - De Spar aan de Korteling in Midwoud werd maandag voor de vierde keer in korte tijd overvallen. Buurtbewoners zijn woedend. Dorpsgenoot Ed Bobeldijk besloot daarom een actie te starten. "Om de eigenaren te steunen en te laten weten dat Midwoud achter hun staat."

Ed Bobeldijk voelde veel woede toen hij hoorde dat de winkel voor de vierde keer was overvallen. "Ik was eigenlijk gewoon kwaad." Hij plaatste een video van de inbrekers onder de noemer 'Blijf met je poten van onze spar af'.



Volgens Bobeldijk is de emotionele schade groot. Hij wil de eigenaren daarom een hart onder de riem steken. Op 20 januari roept hij alle dorpelingen van Midwoud en omliggende dorpen op om naar de Spar te komen. Op het plein voor de supermarkt worden dan activiteiten georganiseerd. "Zoals spelletjes, muziek", vertelt Bobeldijk, die nog nadenkt over hoe de dag er precies uit moet komen te zien.



Schandalig

Woede en onbegrip zijn ook bij het winkelpubliek overheersende gevoelens. 'Belachelijk' en 'schandalig' worden de acties van de daders genoemd. "Drie van die jonge gasten. Ze verpesten alles. Laat ze aan het werk gaan", zegt mevrouw Godfriedt boos.



Godfriedt zegt al haar 'hele leven' boodschappen te doen bij deze supermarkt. Ze is bang dat de eigenaren er misschien mee willen stoppen. "Waar moeten dan alle oudjes heen die hier hun boodschappen doen?" Volgens haar heeft de supermarkt een belangrijke buurtfunctie. "Het is in en in verdrietig."