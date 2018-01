Brugklassers krijgen les over verslavingen: "Je ziet eersteklassers al roken"

SCHAGEN - Leerlingen van het Regius College in Schagen kregen vanochtend tijdens de les PMO (Persoonlijk Maatschappelijke Oriëntatie) uit handen van wethouder Ben Blonk het boekje ‘Frisse Start’ uitgereikt. Dat is een preventieprogramma gericht op roken, alcohol drinken en blowen.

Dat het programma geen overbodige luxe is, blijkt uit een reportage die mediapartner SchagenFM over de start van het project maakte. "Op school zie je kinderen al gewoon roken", zegt een meisje uit de brugklas. "En die zitten dan nog maar in de eerste klas", voegt ze daar aan toe.

Om kinderen op de gevaren van roken en andere verslavingen te wijzen, probeert de gemeente de jeugd van alcohol en drugs af te houden. Het werkboek is een initiatief van het Trimbos Instituut en met medewerking van de GGD uitgerold in de gehele kop van Noord-Holland.