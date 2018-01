Burgemeester Zaanstad sluit drie drugswoningen na vondst harddrugs en lab

ZAANSTAD - Burgemeester Jan Hamming van Zaanstad sluit morgen drie drugswoningen op grond van de Opiumwet. In de woningen werd onder meer een hennepplantage, harddrugs en een drugslab gevonden.

In een woning in Zaandam werd tijdens een controle een hennepplantage aangetroffen met 269 planten. Ook tapte de eigenaar illegaal stroom af. In Wormerveer werd harddrugs gevonden. Aan de Verwerakker in Koog aan de Zaan vonden agenten grote hoeveelheden xtc-pillen. Bovendien werden er in een naastgelegen schuurtje pillen vervaardigd.

Het is de eerste keer dat in Zaanstad particuliere woningen worden gesloten op grond van de Opiumwet. De panden worden voor drie maanden gesloten. Via een kort geding probeerde een eigenaar van een van de woningen vandaag sluiting te voorkomen. De rechtbank oordeelde echter dat de burgemeester mocht overgaan tot sluiting.

Tegen de betrokkenen loopt nog een strafrechtelijk onderzoek. "Deze vorm van drugscriminaliteit verziekt onze samenleving. Dat willen we niet in Zaanstad en al helemaal niet in woonwijken. Mensen brengen zichzelf én hun buren in levensgevaarlijke situaties", aldus burgemeester Jan Hamming.