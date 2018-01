Myron Boadu verlengt contract met een jaar

ALKMAAR - ESTEPONA Aanvaller Myron Boadu heeft zijn contract bij AZ met een jaar verlengd. Daardoor staat de jonge aanvaller tot en met 2021 onder contract bij de Alkmaarders.

Boadu geldt als één van de grootste talenten van de AZ jeugdopleiding. De bijna 17 jarige Amsterdammer kreeg het afgelopen wel met tegenslag te maken.

Hij kampt al enkele maanden met een knieblessure. Boadu sloot deze week voor het eerst aan bij de groepstraining. De verwachting is dat hij in de loop van dit seizoen weer wedstrijdfit is.