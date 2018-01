Amsterdam gaat Londense 'EMA-gezinnen' helpen verhuizen naar Amsterdam

AMSTERDAM - De gemeente Amsterdam heeft een projectteam opgestart om Londense gezinnen te helpen verhuizen naar de stad en de omliggende regio. Aanleiding is dat het Europees Medicijnagentschap (EMA) vanuit Londen vanwege Brexit naar Amsterdam verhuist.

Het team gaat zich bezighouden met de praktische ondersteuning bij de verhuizing. Hiermee wil de gemeente bevorderen dat gezinnen naar de stad komen, maar ook naar de omliggende regio. Het gaat dan om de Metropoolregio Amsterdam, maar ook om steden als Leiden, Den Haag, Utrecht en Alkmaar. EMA heeft nu een kantoor in Londen, maar wil zich in Amsterdam vestigen nu Groot-Brittannië uit de EU stapt.

Ideaal vestigingsklimaat

De gemeente noemt Den Haag als voorbeeld van een stad met een ideaal vestigingsklimaat. In die stad zijn al verschillende EU-agentschappen gevestigd. Daarom zijn er in en om de stad al verschillende faciliteiten voor Europeanen die daar werken.

De gemeente verwacht dat de verhuizing van de gezinnen geen grote gevolgen zal hebben voor de woningmarkt of drukte in de stad. Ruim 80 procent van de 900 werknemers van het EMA heeft aangegeven te willen verhuizen. Daadwerkelijk zal dit aantal tussen 200 en 700 zijn. Ook gaf het bedrijf aan dat ze jaarlijks 15.000 hotelovernachtingen voor medewerkers gaat boeken en dat ze nog eens 15.000 bezoekers verwacht. Volgens de gemeente is dit 0,2 procent van het totaal aantal hotelovernachtingen in de stad.

Wat de 'praktische ondersteuning' voor de Londense gezinnen concreet gaat inhouden, is niet bekend.