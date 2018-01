Marc (30) verloor beide benen door friendly fire in Uruzgan: "Zou het direct weer doen"

LOOSDRECHT - "Ik had niet door wat er aan de hand was, probeerde rechtop te zitten, tot het moment dat ik tegen mijn eigen voetzolen aankeek." Het staat nog op het netvlies van Marc van de Kuilen gebrand. Precies tien jaar geleden werd hij tijdens een missie in Afghanistan in een vuurgevecht zo ernstig geraakt, dat zijn beide benen geamputeerd moesten worden. Vandaag verschijnt er een boek over het leven van de inmiddels 30-jarige veteraan.

Marc werd in 2008 in het Afghaanse Uruzgan samen met collega-militairen onder vuur genomen. Daarbij kwamen twee collega's van hem om het leven. Marc raakte zwaargewond. Later bleek ook nog eens dat ze per abuis door vuur van eigen troepen zijn geraakt.

Hoewel de oorzaak van het leed hierdoor een zeer wrange bijsmaak heeft, koestert de Loosdrechter totaal geen wrok tegen de soldaat die hem op die bewuste dag neerschoot. "Die jongen heeft daar ook niets aan kunnen doen, op dat moment. Hij heeft gehandeld naar eer en geweten", zegt Marc tegenover NH Nieuws. De twee kwamen na het incident met elkaar in contact en spreken elkaar sindsdien regelmatig.

In het boek 'Lucky shot' over zijn leven, geschreven door Eddy Veerman uit Volendam, komt de band die Marc met de militair die hem neerschoot heeft opgebouwd naar voren. Bovendien blijkt dat de militair tot op de dag van vandaag zijn ouders nog niet heeft verteld dat hij degene was die Marc neergeschoten heeft.

"Ik zou het direct weer doen"

Hoewel de schutter het volgens Marc nog vaak moeilijk heeft, is Marc zelf vooral ook heel dankbaar voor wat het leven hem na dat incident heeft gebracht. Zo ontdekte hij rolstoelbasketbal en nam hij in 2016 met het Nederlands team zelfs deel aan de Paralympische Spelen. Op de vraag of hij met de kennis van nu weer het leger in zou gaan, antwoordt Marc dan ook zonder twijfel: "Absoluut. Als ik nu zou moeten kiezen om het weer te doen, met dezelfde afloop, zou ik het direct weer doen."